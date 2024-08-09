Москва, 9 августа, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Власти Германии не располагают данными о применении украинской армией немецкого оружия при атаках ВСУ в Курской области, однако приняли к сведению эти сообщения. Такой ответ 9 августа дало правительство ФРГ на соответствующий запрос агентства «РИА Новости».

Telegram/Алексей Смирнов

«Федеральное правительство не располагает собственной информацией об этом», — заявили в пресс-службе немецкого правительства на вопрос, могут ли власти подтвердить или опровергнуть применение в Курской области немецкого оружия.

Немецкая сторона сочла «противоречивыми» подобного рода сообщения.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что в Курской области заметили как минимум три немецких БМП Marder ВСУ.

Как проинформировало 9 августа ИА Регнум, американское издание Newsweek сообщило, что российская армия уничтожает в Курской области переданную Киеву западную технику на фоне истощения сил ВСУ.

Украинские военные 6 августа дважды совершили попытку прорыва границы с Россией в Курской области, однако российские военные отбили атаку. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что операция в регионе закончится разгромом противника и выходом на госграницу.

Минобороны 9 августа сообщило, что российские военные продолжают отражать попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Суточные потери ВСУ при попытках атаковать Курскую область составили до 945 бойцов.