СМИ: ликвидация западной техники под Курском идёт на фоне истощения сил ВСУ
Newsweek: ликвидация западной техники под Курском идёт на фоне истощения сил ВСУ
Вашингтон, 9 августа, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Российская армия уничтожает в Курской области переданную Киеву западную технику на фоне истощения сил ВСУ. Об этом написало американское издание Newsweek, комментируя кадры ликвидации боевой машины пехоты Bradley.
«Это происходит в то время, когда украинские силы истощены, сдерживая российское наступление на северо-востоке Харьковской области, и в то же время они ощущают давление со стороны постоянных российских успехов на востоке», — отметили в статье.
В публикации обратили внимание на то, что 47-я механизированная бригада ВСУ является единственным известным получателем БМП Bradley и танков Abrams.
Однако пока неизвестно, переместили ли украинские военные часть техники на границу с Курской областью или машины уже давно были переданы в другие бригады на севере, подчеркнули в издании.
Как ранее передавало ИА Регнум, 9 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за сутки пресекали попытки подразделений ВСУ прорваться вглубь российской территории в Курской области. Суточные потери ВСУ на этом направлении составили до 945 бойцов.
Кроме того, российская авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ на территории Сумской области.
8 августа Минобороны показало кадры ударов авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области.