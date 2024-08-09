Вашингтон, 9 августа, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Российская армия уничтожает в Курской области переданную Киеву западную технику на фоне истощения сил ВСУ. Об этом написало американское издание Newsweek, комментируя кадры ликвидации боевой машины пехоты Bradley.

Министерство обороны России

«Это происходит в то время, когда украинские силы истощены, сдерживая российское наступление на северо-востоке Харьковской области, и в то же время они ощущают давление со стороны постоянных российских успехов на востоке», — отметили в статье.

В публикации обратили внимание на то, что 47-я механизированная бригада ВСУ является единственным известным получателем БМП Bradley и танков Abrams.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907655" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уничтожение БМП Bradley, ББМ «Казак», бронетранспортера и БМП ВСУ в приграничном районе Курской области

Однако пока неизвестно, переместили ли украинские военные часть техники на границу с Курской областью или машины уже давно были переданы в другие бригады на севере, подчеркнули в издании.

Как ранее передавало ИА Регнум, 9 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за сутки пресекали попытки подразделений ВСУ прорваться вглубь российской территории в Курской области. Суточные потери ВСУ на этом направлении составили до 945 бойцов.

Кроме того, российская авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ на территории Сумской области.

8 августа Минобороны показало кадры ударов авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области.