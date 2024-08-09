Москва, 9 августа, 2024, 14:13 — ИА Регнум. В Москве с кишечной инфекцией госпитализирован 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината, сообщили 9 августа в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Все пострадавшие употребляли в пищу обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников организатора питания ООО «СС Ресторанс энд кафе», — сообщили в ведомстве.

В связи с массовым отравлением ведомство приняло необходимые меры, чтобы не допустить новых заражений.

Специалисты взяли в точке общепита пробы готовых продуктов, сырья и воды для проведения анализов. Также в лаборатории изучат смывы с поверхностей в месте приготовления пищи, с рук и одежды персонала. Всех сотрудников мясокомбината обследовали.

Как выяснило ведомство, на многих полуфабрикатах и на готовых блюдах не был проставлен срок годности. Кроме того, обнаружены заготовки с истёкшим сроком годности и пищевые продукты без маркировки.

Роспотребнадзор временно приостановил работу «СС Ресторанс энд кафе». Ведомство взяло расследование под особый контроль.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля в оздоровительном лагере «Каламитский бриз» в Евпатории произошло массовое заражение норовирусной инфекцией. Медицинская помощь потребовалась 26 детям.

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения при организации питания в лагере. Нарекания также вызвало проведение дезинфекционных мероприятий. Выяснилось, что медики вовремя не изолировали первых заболевших, и инфекция распространилась на большую группу детей.