Евпатория, Крым, 15 июля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. В Евпатории 26 детей из оздоровительного лагеря «Каламитский бриз» госпитализировали из-за норовирусной инфекции, ведётся эпидемиологическое расследование, сообщает 15 июля межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Алексей Павлишак/ТАСС

Дети находятся в удовлетворительном состоянии, отметила пресс-служба управления.

«Всего на госпитализации находится 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено активно в ходе медицинского наблюдения за контактными. По состоянию на 15.07.2024 года состояние детей оценивается как удовлетворительное. В течении первых суток установлен этиологический фактор заболевания детей — норовирусная инфекция», — сказано в сообщении.

Специалисты провели лабораторные исследования и отобрали пробы пищевых продуктов, воды и смывов с объектов окружающей среды, отметила пресс-служба. Были установлены причины формирования очага группового заболевания и выявлены нарушения санитарного законодательства при организации питания и проведения дезинфекционных мероприятий. Кроме того, исследование показало, что первых заболевших не изолировали вовремя, и это способствовало распространению инфекции, добавило управление.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что по меньшей мере 19 детей в лагере «Каламитский бриз» почувствовали недомогание, им понадобилась медицинская помощь. Управление Следственного комитета по региону начало проверку, глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему об итогах расследования.

6 июля прокуратура Бурятии сообщила, что по меньшей мере 22 человека, включая 13 детей, обратились к медикам после посещения одного из кафе в городе Гусиноозёрске в Бурятии. Ведомство начало проверку.

9 июля стало известно, что в оздоровительном лагере «Чагытай» в Тыве отравились 34 школьника. 31 ребёнок был направлен в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Признаки отравления у детей проявились сразу после возвращения с отдыха.