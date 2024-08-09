Москва, 9 августа, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Двоих маленьких детей, пострадавших в результате нападения ВСУ на Курскую область, доставили из региона в Москву. По данным источника ИА Регнум, у восьмилетнего мальчика и семилетней девочки минно-взрывные ранения.

РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Детей доставили из Суджанского района Курской области. Уполномоченный по правам ребёнка в Курской области Наталья Листопадова 8 августа сообщала о госпитализации одного ребёнка в НИИ им. Рошаля в Москве. По данным ИА Регнум, таких ребят двое.

По словам собеседника агентства, мальчик пострадал в результате атаки дрона, у него в основном травмы головы: осколочно-проникающие ранения головы, перелом лобной кости. У пострадавшей девочки ранения грудной клетки, ушиб правого лёгкого и осколки в брюшной полости. Дети госпитализированы в НИИ неотложной детской хирургии.

ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области 6 августа. Параллельно украинские боевики наносили и продолжают наносить удары с помощью беспилотников и ракет по гражданским объектам в регионе. Местные жители отмечают, что ВСУ целенаправленно атакуют гражданский транспорт, жилые дома и мирное население. По последним данным российского Минздрава, пострадали в результате нападения 66 человек, девять из них — дети.

Российские военные продолжают операцию по разгрому частей ВСУ: продвижения вглубь области допущено не было, удары нанесены в том числе по украинским позициям в Сумской области. Потери ВСУ в результате атак на Курскую область возросли до 945 человек.