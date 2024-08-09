Москва, 9 августа, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Арестованный экс-начальник Главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин признал вину в получении 19 млн рублей от фигуранта его дела, сообщил 9 августа его адвокат Игорь Дюкин.

Михаил Климентьев/ТАСС Вадим Шамарин

Защитник отметил, что генерал не отрицает получение 19 млн рублей, вменяемых ему в качестве взятки, но не согласен с квалификацией обвинения.

«Генерал даёт показания следствию и частично признал получение 19 млн рублей из 36 млн рублей, указанных в обвинении, но не в качестве взятки», — процитировал адвоката «Интерфакс».

В пятницу, 9 августа, 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу защиты на продление срока содержания Шамарину в СИЗО.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании 52-летнего Шамарина стало известно 23 мая. Ему предъявили обвинения в получении взятки в размере 36 млн рублей и, по решению суда, отправили в СИЗО на два месяца. Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха Елены Гришиной за увеличение объёма поставок по госконтрактам для нужд Министерства обороны. Высоков и Гришина находятся под арестом с лета 2023 года.

В июле суд продлил арест генерала до 21 октября. В том же месяце его отстранили от должности заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил (ВС) России. При этом Дюкин отметил, что генерал не уволен, а просто выведен за штат.