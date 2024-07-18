Шамарина отстранили от должности замначальника Генштаба ВС России
Адвокат Дюкин: Шамарина в мае отстранили от должности замглавы Генштаба ВС РФ
Москва, 18 июля, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант Вадим Шамарин отстранён от должности заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил (ВС) России. Об этом 18 июля сообщил его адвокат Игорь Дюкин.
«Вадим Шамарин отстранён от должности замглавы Генштаба ВС России ещё в мае», — сказал Дюкин, слова которого приводит «Газета.Ru».
При этом защитник отметил, что генерал не уволен, а просто выведен за штат.
18 июля 235-й гарнизонный военный суд продлил арест генерала Шамарина по делу о взятке до 21 октября.
Как передавало ИА Регнум, главного связиста Минобороны арестовали в мае, вину он не признал. По версии следствия, в 2016–2023 годах Шамарин получил 36 млн рублей в качестве взятки от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Взятка полагалась за увеличение поставок по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.
Высоков и Гришина находятся под арестом с лета 2023 года по обвинению в мошенничестве. Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы.