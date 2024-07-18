Москва, 18 июля, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант Вадим Шамарин отстранён от должности заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил (ВС) России. Об этом 18 июля сообщил его адвокат Игорь Дюкин.

Михаил Климентьев/ТАСС Вадим Шамарин

«Вадим Шамарин отстранён от должности замглавы Генштаба ВС России ещё в мае», — сказал Дюкин, слова которого приводит «Газета.Ru».

При этом защитник отметил, что генерал не уволен, а просто выведен за штат.

18 июля 235-й гарнизонный военный суд продлил арест генерала Шамарина по делу о взятке до 21 октября.

Как передавало ИА Регнум, главного связиста Минобороны арестовали в мае, вину он не признал. По версии следствия, в 2016–2023 годах Шамарин получил 36 млн рублей в качестве взятки от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Взятка полагалась за увеличение поставок по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

Высоков и Гришина находятся под арестом с лета 2023 года по обвинению в мошенничестве. Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы.