Липецк, 9 августа, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Прерванную в результате повреждения объекта энергетической инфраструктуры подачу электричества в Липецке восстановили. Об этом 9 августа сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Подача электричества на объекты энергопотребления в Липецке восстановлена», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее глава региона сообщал, что в результате массированной атаки украинских дронов получил повреждение объект энергетической инфраструктуры и было отключено электричество в нескольких микрорайонах Липецка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 августа Артамонов написал в Telegram, что в результате атаки беспилотников украинских войск пострадали как минимум шесть человек. Он уточнил, что в медучреждениях города оказывают помощь всем пострадавшим.

Глава региона также сообщил о детонация взрывоопасных объектов в регионе. На фоне этого областные власти ввели в Липецком муниципальном округе режим чрезвычайной ситуации.

Утром 9 августа в Липецке и Липецком округе отменили красный уровень опасности, введённый из-за атак дронов. При этом Артамонов уточнил, что в области сохраняется жёлтый уровень угрозы, он означает «воздушная опасность».