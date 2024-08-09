Липецк, 9 августа, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Красный уровень угрозы отменили в Липецке и Липецком округе. Об этом 9 августа сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов

«Отмена красного уровня угрозы для города Липецка и Липецкого муниципального округа. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. В ближайшее время будет восстановлена работа общественного транспорта в городе Липецке и Липецком муниципальном округе. Перекрытия с дорог постепенно снимаются», — уточнил глава Липецкой области.

Артамонов отметил, что для всей территории региона сохраняется жёлтый уровень угрозы, он означает «воздушная опасность». Губернатор сообщил, что выехал к эвакуированным жителям в Копцевы Хутора.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Липецк подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. После этого губернатор Артамонов написал, что произошла детонация взрывоопасных объектов. При падении одного из дронов оказался повреждён объект энергетической инфраструктуры.

На территории Липецкого муниципального округа был введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Населённые пункты Копцевы Хутора, Фёдоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуировали с целью обеспечения безопасности. В 02:04 мск объявлен красный уровень опасности — «угроза атаки БПЛА». Предварительно, не менее шести человек пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Липецк.