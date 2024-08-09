Липецк, 9 августа, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Липецком муниципальном округе после детонации взрывоопасных объектов, сообщил 9 августа глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Пресс-служба администрации Липецкой области Игорь Артамонов

В своём Telegram-канале он пояснил, что это необходимо, чтобы ликвидировать последствия случившегося.

«Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа», — написал губернатор.

Кроме того, он отметил, что для безопасности жителей близлежащих населённых пунктов власти проведут эвакуацию хутора Копцевы, а также деревень Федоровка, Яковлевка и Тынковка.

Глава региона отметил, что для вывоза людей готовятся транспортные средства и пункты временного размещения. Он призвал жителей этих населённых пунктов следовать указаниям сотрудников экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь 9 августа Липецк подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После этого глава Липецкой области Игорь Артамонов написал, что вдали от гражданских строений произошла детонация взрывоопасных объектов.

Также губернатор проинформировал, что один из беспилотников повредил объект энергетической инфраструктуры, и было выявлено нарушение электроснабжения.

Артамонов также предупредил, что в мессенджерах и в социальных сетях Украина рассылает сообщения с призывом покидать Липецк. Он пояснил, что противник действует так, чтобы посеять панику. Глава региона призвал жителей руководствоваться правилами поведения при красном уровне угрозы и не поддаваться на провокации.