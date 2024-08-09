Липецк, 9 августа, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Не менее шести человек, по предварительной информации, пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Липецк, сообщил 9 августа глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что всем пострадавшим оказывают помощь в городских больницах. Артамонов предупредил, что в Липецке и Липецком муниципальном округе по-прежнему действует красный уровень угрозы.