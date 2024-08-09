Вашингтон, 9 августа, 2024, 03:48 — ИА Регнум. До трёх человек возросло количество погибших от листериоза в США, общее число госпитализированных составляет более 40 человек. Об этом 8 августа сообщил Центр по контролю за заболеваниями США (CDC).

Иван Шилов ИА REGNUM Мясо

К двум случаям летального исхода в штатах Иллинойс и Нью-Джерси добавился ещё один, произошедший в штате Виргиния. По данным CDC, вспышка инфекции зафиксирована в 13 штатах, всего выявлено 43 заболевших, все они проходят лечение в стационарах.

Эпидемиологическое расследование показало, что причиной вспышки листериоза стала продукция американского производителя мясных продуктов Boar’s Head. На сегодняшний день компания отозвала с рынка более 70 видов продукции, в том числе ливерную колбасу, мясные нарезки, ветчину, произведённые на предприятии в штате Виргиния.

Всем магазинам, а также покупателям предписано ликвидировать заражённые продукты либо связаться с компанией-производителем и оформить возврат. Вскрывать или употреблять в пищу опасную для здоровья продукцию не рекомендуется.

Власти Канады в конце июля также заявляли о вспышке инфекции. Скончались уже два человека, ещё девять госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия. Все заболевшие употребляли прохладительные напитки растительного происхождения.

Ранее ИА Регнум сообщало о двух случаях летального исхода среди заболевших листериозом в США в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Наибольшее число случаев зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В свою очередь в Роспотребнадзоре РФ уточнили, что заболеваемость листериозом в России в течение последних лет находится на уровне единичных случаев. В службе подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле.