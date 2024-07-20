Штат Нью-Йорк, США, 20 июля, 2024, 03:58 — ИА Регнум. В США вслед за Канадой объявлена вспышка листериоза, которая охватила уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе. В Америке скончались два человека, почти 30 находятся в больницах. Об этом сообщили в Центре по контролю за заболеваниями.

Donland.ru Палата в инфекционной больнице

Специалисты предупредили, что от листериоза в первую очередь могут умереть новорожденные, люди старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой.

Два человека умерли в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Наибольшее число случаев зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Отмечается, что многие заразившиеся листериозом ели мясные и колбасные изделия, купленные в магазинах.

Власти Канады несколько дней назад также заявили о вспышке инфекции. Скончались уже два человека, ещё девять госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия. Они все употребляли прохладительные напитки растительного происхождения.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года специалисты Роскачества, исследовав пельмени российских производителей, выявили перемолотые кости, сою и опасные микробактерии, включая сальмонеллы.

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, нашли в пельменях пяти торговых марок: «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория», «Тураково».

Во Франции два года назад была запущена национальная кампания по отзыву шести сыров из сыроварни под брендом Graindorge (группа Lactalis), которые продаются крупными розничными торговцами, поскольку они могут содержать бактерию, вызывающую листериоз.