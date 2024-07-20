Москва, 20 июля, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Заболеваемость листериозом в России в течение последних лет находится на уровне единичных случаев, сообщила 20 июля пресс-служба Роспотребнадзора на своём сайте.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«В Российской Федерации благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев — 0,07 на 100 тысяч населения», — говорится в релизе ведомства.

В целях недопущения рисков осложнения эпидемиологической ситуации, добавили в Роспотребнадзоре, только по итогам 2023 года изъято из обращения более 84 тонн мяса и мясной продукции, из которых 60% составило продовольственное сырьё.

В службе подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле.

Как передавало ИА Регнум, в США вслед за Канадой объявлена вспышка листериоза, которая охватила уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе. В Америке скончались два человека, почти 30 находятся в больницах. Отмечается, что многие заразившиеся листериозом ели мясные и колбасные изделия, купленные в магазинах.

Власти Канады несколько дней назад также заявили о вспышке инфекции. Скончались уже два человека, ещё девять госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия. Они все употребляли прохладительные напитки растительного происхождения.