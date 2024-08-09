Вашингтон, 9 августа, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM) объявил о прекращении своей деятельности из-за судебного иска, который подала компания X Corp. американского предпринимателя Илона Маска, владеющая социальной сетью Х (бывший Twitter). Об этом написала 8 августа газета The New York Times (NYT) со ссылкой на служебную переписку.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Ранее основатель Tesla и SpaceX объявил войну организациям, которые бойкотируют соцсеть X и не размещают там рекламу. Генеральный директор X Corp. Линда Яккарино отметила, что эта платформа подала антимонопольный иск на GARM и Всемирную федерацию рекламодателей (WFA) за бойкот, который якобы незаконен.

Глобальный альянс за ответственные медиа в свою очередь подчеркнул, что его деятельность не нарушает закон. При этом представители GARM уточнили, что указанная некоммерческая организация не располагает финансовыми ресурсами, достаточными для продолжения работы на фоне возникшего судебного спора.

В публикации NYT отмечается, что новость о прекращении деятельности GARM в X Corp. восприняли радостно. Яккарино выпустила заявление, в котором выразила уверенность, что изменения затронут всю рекламную сферу.

GARM учредили после появления в социальных сетях видеозаписи с кадрами массовой стрельбы в новозеландском городе Крайстчерче в 2019 году. Рекламодатели начали вступать в организацию, чтобы принуждать площадки ужесточать правила модерации публикуемого контента. После того как Маск купил Twitter, руководство GARM призвало своих членов приостановить рекламные заказы на этой платформе.

Это уже не первый конфликт, в котором оказывается социальная сеть X. ИА Регнум сообщало, что 12 июля Илон Маск распространил информацию о тайной цензуре, которую предлагала ввести в его соцсети Еврокомиссия. По словам миллиардера, ЕК просила ввести такие ограничения в обмен на отказ Брюсселя от претензий к этой платформе.