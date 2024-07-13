Вашингтон, 13 июля, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) предлагала руководству социальной сети X (бывший Twitter) ввести тайную цензуру сообщений пользователей в обмен на отказ властей ЕС от претензий к этой платформе, написал 12 июля владелец ресурса, американский предприниматель Илон Маск.

Сергей Корсун ИА Регнум Илон Маск и Евросоюз

Так миллиардер отреагировал на публикацию исполнительного вице-президента Еврокомиссии Маргарет Вестагер, ранее выразившей мнение о том, что эта соцсеть якобы не соответствует требованиям в ключевых областях прозрачности и вводит пользователей в заблуждение.

На своей странице в X Илон Маск пояснил, что в рамках сделки Брюссель пообещал, что не будет штрафовать платформу, если её владельцы согласятся на предложение. Он назвал незаконной указанную инициативу Еврокомиссии. Бизнесмен также утверждает, что другие соцсети якобы пошли на сделку с ЕК, а руководство X отказалось от подобного сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Илон Маск опубликовал документы, доказывающие факт давления властей США на руководство соцсети Twitter. Предприниматель уточнил, что американские чиновники добивались от ресурса ужесточения цензуры.

В апреле 2024 года Маск призвал не блокировать в США соцсеть TikTok, принадлежащую китайской компании ByteDance. Миллиардер отметил, что ограничение работы этой платформы противоречит принципам свободы слова и выражения мнений. В связи с этим бизнесмен добавил, что США не могут поддерживать такие шаги.