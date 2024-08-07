Вашингтон, 7 августа, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Войну компания, бойкотирующим социальную сеть Х объявил владелец соцсети американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Об этом бизнесмен сообщил 6 августа на своей странице в микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Два года мы пытались заключить мир, но теперь это война», — написал Маск.

Генеральный директор соцсети Линда Яккарино, пояснила, что компания подала антимонопольный иск в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM, объединение брендов и рекламных агентств), а также на Всемирную федерацию рекламодателей (WFA) за «незаконный» бойкот соцсети. Компании отказывались от размещения рекламы в Х, и такие действия обернулись для соцсети потерей миллиардов долларов.

Иски поданы и против отдельных членов объединений, среди них издание Financial Times (FT) называет компании Unilever и Mars, а также американскую аптечную сеть CVS Health. Как уверяет Яккарино, от действий компаний пострадали пользователи соцсети.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как написала в ноябре 2023 года газета The New York Times, соцсеть Х может к концу 2023 года не получить до $75 млн из-за потери рекламных контрактов на фоне высказываний Илона Маска о евреях. Журналисты предположили, что приостановить сотрудничество с компанией миллиардера способны до 200 брендов.

Сам же Илон Маск назвал фальшивыми обвинения в антисемитизме в его адрес. По его словам, он хочет для человечества только лучшего и желает процветающего будущего для всех. Кроме того, бизнесмен указал, что рекламодатели, отказавшиеся от сотрудничества с социальной сетью X, не смогут его шантажировать. По словам Маска, если бойкот рекламодателей разрушит соцсеть, то именно на них публика возложит ответственность за это.

Компания-инвестор Fidelity считает, что после покупки социальной сети X (бывший Twitter) американским миллиардером Илоном Маском стоимость этого сервиса упала на 71,5%. Фонд помогал бизнесмену с приобретением соцсети.