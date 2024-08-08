Москва, 8 августа, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в России. Документ опубликован 8 августа на официальном портале правовой информации.

Администрация Президента России

В пояснительной записке отмечалось, что целью является создание условий для развития системы международных расчётов и привлечения иностранных инвестиций.

Филиалы иностранных банков не смогут открывать вклады для населения и компаний, счета в драгоценных металлах, заниматься доверительным управлением деньгами и иным имуществом.

При этом такие банки получат право работать на рынке ценных бумаг через филиал в России, который может быть открыт только один.

Как передавало ИА Регнум, законопроект, который разрешает иностранным банкам из дружественных государств открывать филиалы в России, Минфин внёс в правительство в начале июля. В ведомстве пояснили, что мера направлена на расширение сотрудничества и создание совместных инвестиционных проектов.

Полный запрет на открытие иностранными кредитными организациями филиалов на территории России ввели в марте 2013 года. Отмечалось, что Центробанк не может полноценно контролировать такие структуры, они не обязаны выполнять нормативы по резервам и в полном объёме отчитываться перед регулятором.