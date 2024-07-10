Москва, 10 июля, 2024, 15:21 — ИА Регнум. В России уже в текущем году могут разрешить зарубежным банкам, не связанным с недружественными странами, открывать филиалы в стране. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на слова заместителя председателя Центробанка Алексея Гузнова.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он подчеркнул, что все участники дискуссии согласны с таким решением, остаётся разобраться с деталями.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы законопроект был внесён [в Госдуму] в ближайшее время. Тема важная», — отметил зампред Банка России.

Как уточнил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, также поддержавший инициативу, к рассмотрению проекта Госдума может приступить в следующую сессию. По его словам, нововведение не требует больших изменений, поэтому закон может заработать в 2024 году.

Законопроект, который разрешает иностранным банкам из дружественных государств открывать филиалы в России, Минфин внёс в правительство в начале июля. В ведомстве пояснили, что мера направлена на расширение сотрудничества и создание совместных инвестиционных проектов с такими странами.

Эксперты считают, что филиалы иностранных банков помогут совершать трансграничные платежи без лишних посредников, ускорить проведение расчётов, снизить трансакционные издержки, а также поможет привлечь дополнительные ресурсы в российскую экономику.

Полный запрет на открытие иностранными кредитными организациями филиалов на территории России ввели в марте 2013 года. Отмечалось, что российский регулятор не может полноценно контролировать такие структуры, они не обязаны выполнять нормативы по резервам и в полном объёме отчитываться перед Банком России. В таких условиях иностранным игрокам приходилось открывать дочерние структуры, которые полностью подчинялись российскому законодательству и регулировались ЦБ.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель директора института коммуникационного менеджмента ВШЭ Александр Пушко ранее заявил, что действующий в РФ запрет на создание филиалов зарубежных банков является мерой весьма оправданной. При этом он отметил, что в нынешних условиях санкционных ограничений филиалы банков из дружественных стран могли бы помочь в организации расчётов в национальных валютах по внешнеторговым операциям и привлечении инвестиций в экономику России.

В России ликвидируют «дочку» American Express. Согласно данным системы СПАРК, дочерняя организация American Express Company «Америкэн экспресс банк» подал заявление о ликвидации юридического лица 4 июля.