Мариуполь, ДНР, 8 августа, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) 8 августа приговорил стрелка-гранатомётчика отдельного батальона морской пехоты ВСУ Леонида Шкильнюка к 21 году колонии строгого режима за покушение на убийство мирного жителя в Мариуполе, сообщили в прокуратуре ДНР.

Прокуратура ДНР

Суд признал украинского морпеха виновным в покушении на убийство, совершённом организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, и в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

В марте 2022 года в Мариуполе Шкильнюк находился на боевой позиции в частном доме на улице Алтайской. Военный увидел ехавший в направлении посёлка Мирный автомобиль и доложил об этом командиру.

«Выполняя преступный приказ командира, Шкильнюк прицельными выстрелами из автомата расстрелял машину», — сообщили в прокуратуре.

За рулём машины находился мирный житель. Он спасся, скрывшись из зоны обстрела.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа в ДНР заочно приговорили гражданина Украины Сергея Линника к 12 годам строгого режима за вербовку жителя Краснодара в группировку «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве наёмника.

В ДНР 6 августа вынесли обвинительный приговор трём бывшим украинским военным — Игорю Маслянко, Ивану Борисову и Михаилу Скородько. Суд приговорили их 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за обстрел железобетонного моста осколочно-фугасными снарядами в феврале 2022 года.