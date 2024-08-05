* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 5 августа, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Украины Сергея Линника к 12 годам лишения свободы за вербовку жителя Краснодара Игоря Горского в группировку «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 5 августа сообщила прокуратура региона.

Николай Тришин/ТАСС

Суд установил, что в 2014 и 2015 годах Линник совместно с Андреем Щербининым и Алексеем Изотовым посредством переписки в соцсети дважды завербовали Горского в состав «Азова» в качестве наёмника.

При этом у Горского были там все виды довольствия, он обучался обращению с оружием и принимал участие в боевых действиях украинских вооружённых формирований против ДНР, за что получил от Линника не менее 1,4 млн рублей.

Линник признан виновным в вербовке, обучении и финансировании наёмника, а также использовании его в вооружённом конфликте (ч. 1 ст. 359 УК РФ). Он заочно приговорён к 12 годам в исправительной колонии строгого режима.

В мае 2024 года Верховный суд ДНР вынес обвинительный приговор в отношении Щербинина, Изотова и Горского.

Как передавало ИА Регнум, в июне Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы командира отделения «Азова» Петра Шуфлина, расстрелявшего в марте 2022 года троих мирных жителей Мариуполя. Суд установил, что Шуфлин будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

30 мая Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего ВСУ Александра Свинарчука, отдавшего приказ об убийстве мирных жителей. В марте 2022 года Свинарчук, являясь командиром роты, приказал Сабиру Романовичу, находившемуся на боевой позиции в здании завода «Азовобщемаш» в Мариуполе, убить троих мирных жителей. В результате один мужчина скончался на месте, двоим удалось спастись.