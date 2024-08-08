Париж, 8 августа, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Российские каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков вышли в финал соревнований каноэ-двоек на дистанции 500 метров на летних Олимпийских играх в Париже.

Александр Щербак/ТАСС Захар Петров и Алексей Коровашков

В своём полуфинальном заезде российские гребцы смогли показать лучшее время — 1 минута 39,57 секунды.

Финальные заезды на соревнованиях каноэ-двоек состоятся позднее 8 августа и начнутся в 14:20 мск.

Летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада будет проходить с 28 августа по 8 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа Петров и Коровашков вышли в полуфинал Игр в Париже в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Спортсмены прошли дистанцию за 1 минуту 38,65 секунды, обновив рекорд Олимпийских игр.

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в женском парном разряде на Олимпийских играх в Париже. В финальном матче россиянки уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани в трёх сетах со счётом 6:2, 1:6, 7:10. Эти медали стали первыми для российских спортсменов на Олимпиаде.