Париж, 5 августа, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали обладательницами серебряных медалей в женском парном разряде на летней Олимпиаде в Париже.

Александр Щербак/ТАСС Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер

В матче финала россиянки уступили представительницам Италии Жасмин Паолини и Саре Эррани в трёх сетах со счётом 6:2, 1:6, 7:10.

Эти медали стали первыми для спортсменов из России на летних Олимпийских играх в Париже. На Играх в нейтральном статусе выступают 15 российских атлетов.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада будет проходить с 28 августа по 8 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 августа журналист одного из французских изданий попытался спровоцировать Шнайдер вопросом о её «лайке» поста в поддержку российских военных. Спортсменка на это ответила, что собирается говорить только о теннисе, а не о политике.

При этом журналистам из России не позволили сфотографировать финалисток из-за якобы запрета на съёмку. До этого журналисты из Сербии смогли сделать совместные фотографии с победителем в мужском одиночном разряде, сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Кроме того, в ходе трансляции соревнований по плаванию на сайте Олимпиады в Париже появился кадр с мировым рекордом российской пловчихи Евгении Чикуновой. Около её фамилии разместили флаг России, а не символику нейтральных атлетов.