Душанбе, 4 мая, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В душанбинском аэропорту сотрудники миграционной службы Таджикистана проводят информационно-разъяснительную работу с выезжающими в Россию трудовыми мигрантами и призывают их не нарушать правила пребывания в России, сообщает ведомство.

«Чаще всего причиной попадания в список «запретников» и депортаций становятся сами трудовые мигранты. Они должны понимать, что каждый гражданин, выезжающий в трудовую миграцию, должен иметь при себе все необходимые документы, подтверждающие его законное пребывание в РФ. Также мигранты должны предоставлять соответствующие документы сотрудникам пограничного контроля и другим подведомственным структурам», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что миграционный режим таджикистанцы нарушают умышленно, находясь в России без разрешения на работу, патента или свидетельства о знании русского языка, истории и законов РФ, вынуждают российские власти выдворять их и запрещать въезд на территорию России.

По данным Минтруда Таджикистана, на конец марта 330 тысяч 602 гражданина страны находились в черном списке ФМС России.

Отметим, что в последние дни на фоне участившихся преступлений, совершенных трудовыми мигрантами, в России звучат предложения о введении виз для граждан стран Средней Азии.

По официальным данным, на начало апреля на территории РФ зарегистрировано 878,5 тыс. граждан Таджикистана. Причем Всемирный банк отмечает тенденцию к увеличению их количества.