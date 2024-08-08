Москва, 8 августа, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Российские истребители Су-34 уничтожили авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) бронетехнику и живую силу украинских войск в приграничном районе Курской области. Кадры опубликовала 8 августа пресс-служба Министерства обороны РФ.

Валентин Капустин/РИА Новости

«Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 с УМПК, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета после того, как получили подтверждение от разведки об уничтожении целей.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа в Минобороны сообщили, что российские военные в течение суток не допустили продвижения формирований ВСУ в Курской области. Потери украинских диверсантов за сутки составили до 400 военных и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортёра, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины «Казак».

Всего с начала боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, включая восемь танков, 12 БТР, шесть БМП, 55 бронемашин и инженерную машину разграждения.

Врио замглавы Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что ВСУ не продвинулись в Курской области, а, наоборот, отступают с территории региона.

Украинские боевики 6 августа дважды совершили попытку прорыва границы в Курской области, российские военные отбили атаки. Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что операция в регионе закончится разгромом противника и выходом на госграницу.