Париж, 6 августа, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Российские гребцы Захар Петров и Алексей Коровашков прошли в полуфинал Олимпийских игр в Париже в соревновании каноэ-двоек на дистанции 500 м.

Владимир Песня/РИА Новости

Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 38,65 секунды. В результате Петров и Коровашков обновили олимпийский рекорд. В своём заезде спортсмены заняли первое место, обогнав итальянских соперников на полсекунды. Третьими финишировали гребцы из Бразилии.

Результат позволил россиянам выйти напрямую в полуфинал соревнований, который состоится 8 августа в 12:20.

Изначально их время могло стать новым олимпийским рекордом, но во втором квалификационном заезде китайские спортсмены превзошли это достижение на 1,2 секунды, показав результат в 1 минуту 37,40 секунд.

Как сообщало ИА Регнум, в июне тандем Петрова и Коровашкова завоевал золото чемпионата Европы в Венгрии на дистанции 200 метров. Спортсмены преодолели дистанцию за 37,438 секунды. Второе место заняли поляки Александер Китевский и Алексей Колядич (+0,320 секунды). Бронза у испанцев Мануэля Фонтана и Адриана Сиейро (+0,667).

На Олимпиаде в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 4 августа стали обладательницами серебряных медалей Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде. Спортсменки впервые в карьере завоевали олимпийские призы.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября.