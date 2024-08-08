ДНР, 8 августа, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Российские бойцы, действующие на артёмовском направлении, начали всё чаще сталкиваться с кустарными взрывными устройствами, установленными военными Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал сапёр батальона «Барс-13» Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал.

Евгений Биятов/РИА Новости

«За основу берётся штатный боеприпас, но его конструкцию меняют. Поэтому нужно быть очень осторожным: вроде бы устройство знакомое, но при обезвреживании или при переводе в походное положение из боевого он может нештатно сработать», — цитирует его 8 августа Life.

По этой причине российские сапёры часто подрывают обнаруженные заряды на месте, не пытаясь разминировать, отметил боец.

Как передавало ИА Регнум, в июне военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные кустарным образом пытаются улучшить бронетехнику, переданную западными странами. Они устанавливают пассивные и активные элементы защиты от беспилотников.

Многие российские военные и гражданские энтузиасты также ищут способы модернизации вооружений. Обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров сообщил, что они разрабатывают БПЛА, противодронные ружья, системы связи, улучшают обмундирование и оборудование. Внешний вид штатного вооружения порой становится неузнаваемым после модернизации. Нововведения помогают спасти жизни российских бойцов.