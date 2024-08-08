Вашингтон, 8 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Россия и Китай обсуждают схемы, при которых страны могут использовать бартерные торговые отношения, сообщило 8 августа агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«При этом две [бартерные] сделки, касающиеся сельского хозяйства, ожидаются уже этой осенью, поскольку Москва и Пекин пытаются ограничить использование банковских систем, контролируемых США», — говорится в публикации.

Как отмечается в материале агентства, СССР и Китай неоднократно проводили бартерные сделки. Также обмен товарами осуществляли Россия и КНР в начале 1990-х годов.

Как передавало ИА Регнум, «Известия» в марте сообщили, что ряд крупных банков Китая перестали принимать платежи в юанях из России. По мнению экспертов, ограничения вызваны ужесточением антироссийских санкций, введённых США.

В июне российская дочерняя структура Bank of China приостановила операции с российскими банками, внесёнными в американский санкционный список. Эксперты отметили, что через эту организацию проходила существенная часть платежей между Россией и Китаем.