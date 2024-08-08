Москва, 8 августа, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В Харьковской области за последний месяц появилось много наёмников, что говорит о больших потерях в украинской армии. Об этом 8 августа заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА Регнум

«По нашей информации, очень много за последний месяц появилось наёмников. Западную речь, в основном французскую, наши жители слышат», — сказал он.

Ганчев отметил, что это, скорее всего, обусловлено большими потерями в рядах ВСУ, а восполнять эти потери с помощью мобилизации Киев по-прежнему не может.

«Никто не хочет сейчас идти за киевский режим умирать», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» российской группировки войск «Запад» нанёс ракетный удар по пункту временной дислокации наёмников ВСУ в Харьковской области. Были уничтожены 80 боевиков.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что большинство наёмников, которые принимают участие в конфликте на Украине, приехали из бывших советских республик и стран Варшавского договора.