Вашингтон, 8 августа, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Власти США должны перестать поставлять оружие киевскому режиму, заявил 7 августа посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Telegram-канал посольства РФ в США Анатолий Антонов

Так дипломат отреагировал на заявления американских чиновников по ситуации в Курской области, в которую ВСУ сделали вылазку.

Глава дипмиссии также призвал Соединённые Штаты усмирить украинских неонацистов.

"Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" неонацистов из ВСУ", - говорится в его комментарии, который опубликовали в Telegram-канале российского посольства.

Дипломат назвал действия Киева террористической акцией. Он также подчеркнул, что российские границы являются священными. Кроме того, Антонов предупредил, что никому из террористов не удастся избежать наказания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ВСУ совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области, но российские военные смогли отбить нападения. Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту России Владимиру Путину, что операция завершится разгромом сил противника и выходом ВС России на госграницу.

В свою очередь российский лидер охарактеризовал действия ВСУ как масштабную провокацию. Путин также отметил, что киевская армия атакует жилые дома и автомобили скорой помощи, в том числе используя для ударов по мирным районам ракеты.

В Курской области в связи с указанными событиями ввели режим чрезвычайной ситуации. Врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что в приграничных районах области сохраняется сложная оперативная обстановка.