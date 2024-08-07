Москва, 8 августа, 2024, 00:22 — ИА Регнум. Покушение на корреспондента телеканала ВГТРК Евгения Поддубного назвал военным преступлением посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Соответствующее заявление дипломат разместил 7 августа в своём Telegram-канале.

Мирошник отметил, что корреспондент ВГТРК Поддубный всегда находился там, где важно получить информацию из первых рук, а не от «диванных аналитиков», и Курское направление было таким случаем. И именно там корреспондента ждали враги.

«Покушение на гражданского корреспондента — это военное преступление» — подчеркнул дипломат.

Ранее ИА Регнум сообщало, что корреспондент ВГТРК Поддубный получил ранение при атаке украинского FPV-дрона в Курской области. Его госпитализировали в Курскую областную больницу.

По информации врачей, военкор находится в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время Поддубному оказывают необходимую медицинскую помощь. Позднее в холдинге ВГТРК уточнили, что Поддубный пришёл в сознание, его направили в реанимацию, где он получает необходимое лечение.