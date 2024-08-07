Москва, 8 августа, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Военный корреспондент и репортёр ВГТРК Евгений Поддубный находится в сознании, сообщили 7 августа журналистам в Минздраве РФ.

kremlin.ru Евгений Поддубный

Информацию передал холдинг ВГТРК. В ведомстве уточнили, что Поддубного направили в реанимацию, где он получает необходимое лечение.

Представители Минздрава также отметили, что врачи собираются провести телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных медицинских центров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появилась информация о том, что Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. Его доставили в Курскую областную больницу. Кроме того, стало известно, что военкор находится в этом учреждении в крайне тяжёлом состоянии.