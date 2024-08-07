София, 7 августа, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Правительство Болгарии разрешило своим военнослужащим участвовать в операциях НАТО по оказанию помощи Украине в области безопасности и обучения на территории других стран. Об этом 7 августа сообщил телеканал Bulgaria ON AIR.

TASS / Jens Büttner/dpa

«Принимая такое решение, наша страна демонстрирует приверженность поддержке Украины, готовность отстаивать евроатлантические ценности и проявлять союзную солидарность к общим усилиям по поддержке мира и безопасности в мире», — говорится в постановлении совета министров Болгарии.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая президент Болгарии Румен Радев заявил, что наличие нового вооружения и контингента НАТО на Украине не будет способствовать урегулированию конфликта. По его словам, необходимо как можно скорее найти дипломатические инструменты, это не произойдёт с помощью большего количества оружия, путём отправки на территорию Украины войск из стран НАТО.

18 мая Радев признал невозможность победы над Россией в конфликте. По его словам, исход боевых действий очевиден и поставки Киеву западного оружия его не изменят. Разницей будут новые тысячи погибших и опустошение Украины, за восстановление которой будут платить европейские стран, подчеркнул он.