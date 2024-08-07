Москва, 7 августа, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении с 1 сентября нормативов финансирования школ и детских садов, сообщила пресс-служба мэрии города.

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Норматив на одного ученика для 1–4-х классов составит 147,8 тыс. рублей в год (увеличение на 3,6 тыс. рублей), 5–9-х классов — 166,5 тыс. рублей (больше на 1,7 тыс. рублей), 10–11-х классов — 186,9 тыс. рублей (больше на 1,7 тыс. рублей).

На детей в детских садах норматив финансирования увеличат до 219,6 тыс. рублей на группу в год (больше на 10,3 тыс. рублей). Этот норматив действует для воспитанников всех возрастов.

Мэрия напомнила, что с 2020 года в Москве школы и детские сады получают финансирование из городского бюджета, независимо от того, являются они государственными или частными.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин ранее выделил грант Первому московскому государственному медицинскому университету имени И. М. Сеченова на увеличение количества студентов по специальностям «медицинский инженер» и «медицинский техник». Их будут готовить для государственной системы здравоохранения столицы.