Москва, 6 августа, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение выделить грант Первому московскому государственному медицинскому университету имени И. М. Сеченова, сообщила 6 августа пресс-служба столичной мэрии.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Мэр Москвы Сергей Собянин

«Выделение гранта позволит увеличить количество студентов в рамках целевого набора, обучающихся по этим востребованным специальностям», — говорится в публикации.

Глава города выделил средства на подготовку кадров для государственной системы здравоохранения Москвы по специальностям «медицинский инженер» и «медицинский техник», чтобы привлечь больше высококвалифицированных кадров в медицинские учреждения мегаполиса. Он подписал соответствующее постановление.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин 29 июля заявил, что в Москве в год проводят свыше 100 тыс. высокотехнологичных медицинских операций. Это стало возможным благодаря тому, что в медицинские учреждения поставили компьютерные томографы, аппараты МРТ и другое оборудование, подчеркнул он.