Махачкала, 7 августа, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Силовые структуры Дагестана рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с попыткой шахматистки Амины Абакаровой отравить ртутью соперницу Умайганат Османову на турнире в Махачкале.

пресс-служба Минспорта Республики Дагестан

Уголовное дело против Абакаровой пока не возбудили, она находится на свободе. Как рассказала пострадавшая, Абакарова с ней на связь не выходила и извинений за свой поступок не приносила. Османова назвала эту выходку подлой и сообщила, что очень расстроена из-за случившегося.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907282" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Шахматистка в Дагестане пыталась отравить соперницу на соревнованиях

«Психологическое состояние моё на нуле», — рассказала Османова Telegram-каналу SHOT.

Шахматистка также сообщила, что давно знакома с Абакаровой и неоднократно была её соперницей в игре. По словам Османовой, на этот раз они не должны были играть за одним столом. С Османовой должна была состязаться 17-летняя шахматистка. Родители девушки в связи со случившимся написали заявление в прокуратуру.

Как сообщало ИА Регнум, турнир первенства Дагестана по шахматам, на котором произошёл инцидент с ртутью, проходил 30 июля в Махачкале. Во время соревнований одной из шахматисток стало плохо. Выяснилось, что она отравилась, вдохнув пары ртути, разлитой на столе.

В Сети появилось видео, сделанное установленной в зале камерой. На нём видно, как женщина подошла ко второму столу, вылила на него жидкость и растёрла фигурой.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов 7 августа сообщил, что Абакарову временно отстранили от участия во всех соревнованиях.