Москва, 7 августа, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Шахматистку из Дагестана после инцидента с ртутью во время республиканского турнира в Махачкале временно отстранили от участия во всех соревнованиях. Об этом 7 августа сообщил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Федерация шахмат России временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР», ― подчеркнул Филатов, слова которого привели в Telegram-канале федерации.

Он добавил, что ограничения будут действовать до заключения правоохранительных органов. На его основании примут окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации, добавил президент федерации.

На первенстве Дагестана по шахматам, которое стартовало 30 июля в Махачкале, Абакарова разлила ртуть на доску соперницы. Всё это засняла камера видеонаблюдения.

На кадрах видно участницу, которая сначала бродила по помещению, где проходил турнир, а затем подошла ко второму столу, вылила туда какую-то жидкость и растёрла фигурой.

Также известно, что до проведения турнира Абакарова интересовалась у организаторов, будут ли в зале работать камеры — ей ответили, что нет. В действительности оборудование фиксировало всё происходящее.

После соприкосновения с поверхностью девушке, игравшей за столом с разлитой токсичной жидкостью, стало плохо. Она почувствовала тошноту и головокружение. Организаторы вызвали скорую помощь и остановили турнир. Всех участников вывели на улицу и изучили записи с камер. После этого на место вызвали полицию. Подозреваемую задержали. Поводом для такого поступка мог послужить конфликт между спортсменками.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв заявил, что, если вина шахматистки будет доказана, федерация отреагирует максимально жёстко, вплоть до пожизненной дисквалификации.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля гроссмейстеру Зиауру Рахману стало плохо во время поединка с другим гроссмейстером Энамулом Хоссейном Раджибом в 12-м туре чемпионата Бангладеш по шахматам в Дакке. Рахмана доставили в кардиологическую больницу в Шахбаге, где врачи констатировали смерть. Он умер после инсульта. Рахман был самым титулованным шахматистом Бангладеш.