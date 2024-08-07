Москва, 7 августа, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы от российских заказчиков, сообщил 7 августа Telegram-канал SHOT.

РИА Новости/Максим Блинов

Согласно источнику, артист согласится дать концерт перед россиянами за 45 тыс. долларов (почти четыре млн рублей). Однако сделать это он готов лишь за пределами самой России, так как ему запрещён въезд в страну на 50 лет. В качестве компромиссного варианта предлагается Казахстан. Длительность выступления составит 40–45 минут.

В райдере певца указано, что заказчикам желательно придерживаться нейтральной позиции в отношении специальной военной операции.

Певец родом из Челябинска, но в 1990 году в связи с работой отца семья переехала в город Славутич Киевской области.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году Дорн прекратил общение с родственниками из России.

В середине марта того же года артист изъял большую часть своего творчества с российских музыкальных платформ. Также лейбл Masterskaya, принадлежащий артисту, закрыл доступ к своему каталогу пользователям из России.