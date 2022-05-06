Киев, 6 мая, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Украинский певец Иван Дорн, активно критикующий действия российских властей, рассказал о нынешних взаимоотношениях со своим окружением из России. Об этом сообщило издание StarHit 6 мая.

Mary Mitso Иван Дорн

«Сейчас я ни с кем из россиян не общаюсь вообще. У меня есть родные в Башкортостане, кроме одного брата, который уехал из России. Так вот никто не позвонил за это время и не спросил, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест», — заявил музыкант. Однако совсем недавно стало известно о том, что Дорн может возобновить выступления в России, однако проходить они будут исключительно в закрытом формате и за высокий гонорар.

Напомним, что в середине марта 2022 года Иван Дорн изъял большую часть своего творчества с российских музыкальных платформ. Также лейбл Masterskaya, принадлежащий артисту, закрыл доступ к своему каталогу пользователям из России.