Киев, 21 марта, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Лейбл Masterskaya украинского исполнителя Ивана Дорна закрыл доступ к своему каталогу для пользователей из России и Белоруссии. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале музыкального объединения.

Mary Mitso Иван Дорн

На данный момент альбомы Ивана Дорна в сервисах Spotify и «Яндекс.Музыка» уже удалены. К прослушиванию доступны только композиции, записанные с другими исполнителями.

Ранее лейбл Дорна перестал сотрудничать с музыкантами из России. По словам представителей объединения, подобная мера является временной и направлена на защиту ценностей организации.