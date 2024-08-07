Сумы, Украина, 7 августа, 2024, 14:23 — ИА Регнум. В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремело несколько взрывов. Об этом 7 августа сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Сообщают о взрывах в Сумах», — говорится в сообщении. Каких-либо подробностей произошедшего издание не привело.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас на территории Харьковской и Сумской областей объявлена воздушная тревога.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 августа глава Хмельницкой области Сергей Тюрин заявил о повреждении на одном из промышленных предприятий в регионе. В ночь на среду сообщалось о взрывах в Хмельницкой области.

Украинские СМИ 6 августа сообщили о взрыве в Сумах. В то время в Сумской и Харьковской областях также объявляли воздушную тревогу.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрыве на территории Харькова. Каких-либо подробностей происшествия не приводилось.