Сумы, Украина, 6 августа, 2024, 15:20 — ИА Регнум. На территории города Сумы прогремел взрыв. Об этом 6 августа сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении. Какие-либо подробности инцидента не приводятся.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в данный момент на территории Сумской и Харьковской областей объявили воздушную тревогу.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 августа украинские СМИ сообщили о взрыве на территории Харькова. При этом никаких подробностей об инциденте не приводилось, в Харьковской области в тот момент объявляли воздушную тревогу.

Украинские СМИ 5 августа сообщили о взрывах в Сумах и временно подконтрольном Киеву городе Херсоне. В ночь на 5 августа стало известно о серии мощных взрывов в Харькове. Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой и Киевской областях. Во всех этих регионах в то время звучали сирены воздушной тревоги.