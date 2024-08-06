Харьков, Украина, 6 августа, 2024, 10:15 — ИА Регнум. В городе Харькове прогремел взрыв. Об этом 6 августа рассказало украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Сообщают о взрыве в Харькове», — говорится в сообщении.

Каких-либо подробностей произошедшего не приводится.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на территории Харьковской, Днепропетровской, Полтавкой и Сумской областей объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока не сообщало о нанесении ударов по объектам на контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и временно подконтрольном Киеву городе Херсоне. На тот момент на территории Сумской области прозвучали сирены воздушной тревоги.

В ночь на 5 августа украинские СМИ сообщило серии мощных взрывов в Харькове. Также они позднее сообщили о взрывах, прогремевших в Винницкой и Киевской областях. На тот момент во всех этих регионах объявляли воздушную тревогу.