Хмельницкий, Украина, 7 августа, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Промышленное предприятие в Хмельницкой области получило повреждение, написал 7 августа глава региона Сергей Тюрин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что повреждения получили резервуары для хранения, а также помещения цеха. О каком заводе идёт речь, он не уточнил.

Ночью издание «Общественное» сообщало о взрывах в Хмельницкой области.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Хмельницкой области.

Украинские СМИ в ночь на 7 августа сообщали о взрывах в Сумах. В Сумской области действовал режим воздушной тревоги. Накануне, 6 августа, также сообщалось о взрыве в городе.