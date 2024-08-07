Воронеж, 7 августа, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Один мирный житель пострадал при падении обломков украинского беспилотника в Воронеже. Об этом 7 августа сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева Последствия атаки украинских БПЛА на Воронеж

«По уточнённой информации, в результате падения обломков БПЛА сегодня пострадал один человек на Ленинском проспекте Воронежа», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что пострадавшего с непроникающими ранениями доставили в медучреждение и его жизни сейчас ничего не угрожает.

«Он находится в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время ему удалят осколки», — отметил Гусев.

По словам губернатора, на данный момент известно, что в результате атаки украинских дронов получили повреждения 22 квартиры, пять нежилых помещений и 38 автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 августа стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали для атаки на Воронеж беспилотные летательные аппараты с поражающими элементами. По словам жителей повреждённых при атаке домов, в кузовах припаркованных рядом с домом автомобилей были найдены маленькие железные шарики, которые впились в машины.

Утром этого же дня Гусев сообщил об атаке украинских дронов на Воронеж. По его словам, в результате этого были повреждены два многоквартирных жилых дома и несколько автомобилей.

В Минобороны ранее сообщили, что в ночь на 7 августа силы противовоздушной обороны армии России перехватили и уничтожили 11 беспилотников ВСУ в четырёх регионах. В ведомстве уточнили, что четыре из них сбили в небе над Курской областью, три — над Белгородской, и ещё по два — над Воронежской и Ростовской областями.