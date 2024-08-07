Воронеж, 7 августа, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Для атаки на Воронеж Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали беспилотники, начиненные поражающими элементами. Об этом в среду, 7 августа, рассказали жители дома, пострадавшего от налета дронов.

Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева Последствия атаки украинских БПЛА в Воронеже

Так, в беседе с Telegram-каналом SHOT они сообщили, что на кузовах припаркованных рядом с домом автомобилей были найдены маленькие железные шарики, впившиеся в машины. К публикации были приложены соответствующие кадры.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 7 августа сообщил об атаке дронов ВСУ на Воронеж. В результате инцидента получили повреждения два жилых дома и несколько автомобилей.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны рассказали, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 7 августа перехватили и уничтожили 11 беспилотников ВСУ в четырёх регионах России. Четыре из них сбили над Курской областью, три — над Белгородской, и ещё по два — над Воронежской и Ростовской областями.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов 7 августа сообщил о трёх дронах ВСУ, сбитых в небе над регионом. Он призвал жителей области не приближаться к фрагментам уничтоженных беспилотников.