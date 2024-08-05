Москва, 5 августа, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Место дислокации подразделений ВСУ поражено на полигоне Широкий Лан в Николаевской области. Об этом 5 августа сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Прилёт. Широкий Лан. Там около 10 тысяч [человек] на обучении. Прилетело не по располагам мобиков, а по располагам старослужащих», — приводит его слова телеканал RT.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории, контролируемой киевским режимом. В оборонном ведомстве ранее не раз подчёркивали, что российская армия наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как ранее передавало ИА Регнум, Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по аэродрому Мартыновка в Николаевской области, который ВСУ планировали использовать как аэродром подскока для полученных от Запада американских истребителей F-16.

Ранее Лебедев заявил, что российские военные уничтожили в Сумах склад с боекомплектом ВСУ. По его словам, в районе железнодорожного вокзала были зафиксированы два прилёта, причём один с повторной детонацией. На вокзал в этот момент прибыли украинские военные и иностранные наёмники, один из ударов был нанесён по ним, отметил Лебедев.