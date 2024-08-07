Лондон, 7 августа, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжают продвижение на покровском направлении в зоне СВО, в результате чего в районе Торецка сложилась катастрофическая для украинских войск ситуация. Об этом 6 августа заявил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам эксперта, армия России продолжает продвижение на линии боевого соприкосновения и для Вооружённых сил Украины складывается очень плохая ситуация.

«Это всё тревожные новости для Украины, но есть ещё более тревожные из района Торецка, ситуация становится, насколько я могу судить, катастрофической», — сказал он.

Меркурис отметил, что после освобождения населённого пункта Тимофеевка российские военные готовятся перерезать для украинских боевиков дорогу из Покровска, которая является для последних главным путём для снабжения на территории Донбасса.

«В любом случае мы, вероятно, будем получать всё больше и больше таких сюрпризов в течение следующих нескольких недель и месяцев», — добавил он, уточнив, что ситуация на фронте для ВСУ становится всё хуже.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа украинские СМИ сообщили, что армия России вошла в Торецк и взяла под огневой контроль населённый пункт Нелиповка. После этого для украинских войск в Нью-Йорке в ДНР сложилась «очень печальная» ситуация.

Ранее в этот же день советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что в данный момент в районе Торецка ведутся наиболее интенсивные бои. По его словам, город зажимается российскими военными «в клещи» с двух сторон и ВСУ вынуждены отодвигать позиции к центру города.