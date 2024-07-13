Киев, 14 июля, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Численность населения Украины уже никогда не достигнет 52 млн человек, заявила журналистам директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно данным на 1993 год, число жителей Украины составляло более 51,87 млн человек.

«52 млн [жителей] не будет никогда», — сказала глава учреждения, слова которой приводит телеканал RT.

По её оценкам, к 2033 году численность страны к 2033 году может достигнуть 35 млн человек. Либанова отметила, что это самый оптимистичный сценарий.

Эксперт также уточнила, что учла при расчёте все территории, которые Киев считает своими. Кроме того, директор института добавила, что для поддержания численности населения на уровне 30 млн человек потребуется ежегодно ввозить примерно 300 тысяч мигрантов.

В 2014 году в состав России вошёл Крым по результатам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались в пользу этого решения. В октябре 2022 года с РФ воссоединились четыре региона: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года украинское издание «Вести. ua» привело прогноз ООН, согласно которому к 2030 году численность населения Украины может сократится до 24 млн человек, а к 2100 году — снизится на 45% от текущего показателя. Социологи также предположили, что жители страны, покинувшие её территорию после начала спецоперации, вряд ли приедут обратно.

В начале июня 2023 года «Украинский институт будущего» (УИБ) опубликовал информацию о численности населения Украины. По данным учреждения, на тот момент на территориях, которые Киев считает своими, якобы проживало 29 млн человек, а с начала 2022 года численность населения страны уменьшилась на 8,6 млн человек.

В конце августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что на подконтрольных ВСУ территориях проживает менее 20 млн человек. Он подчеркнул, что численность этой страны сократилась с 2001 года в 2,5 раза.