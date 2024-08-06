Севастополь, 6 августа, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил своего заместителя Евгения Горлова, заявив при этом о недопустимости коррупции.

Кадр из видео Евгений Горлов

«Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в июле суд арестовал на два месяца, до 7 сентября, заместителя председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш. Её обвиняют в превышении должностных полномочий. Также до 7 сентября суд отправил под арест другого зампреда правительства области Сергея Зобнина, который проходит по той же статье, что и Эрмиш.

Губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского поставили в известность о задержании Эрмиш и Зобнина, когда их уже этапировали к месту допроса. Также были задержаны ещё несколько чиновников.